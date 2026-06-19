ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ

<p>ಸವದತ್ತಿ: ‘ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವುದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆಸ್ತಿ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಜೈಂಟ್ಸ್ ಗ್ರುಫ್, ರೇಣುಕಾ ಸಹೇಲಿ, ಶಿವಸಂಜೀವಿನಿ ನೇತ್ರಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ಶ್ರೀಪಾದ ಸಬನೀಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಬಿ. ಮುನವಳ್ಳಿ, ‘ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಶಿಬಿರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಿರಿ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಎಂ.ಬಿ. ದ್ಯಾಮನಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅರ್ಪಿತಾ ಬಿ. ಬೆಲ್ಲದ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಳಪ್ಪನವರ, ಎಸ್.ವೈ. ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಸವಿತಾ ಸಬನೀಸ್, ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ದನ್ಯಾಳ, ರೇಣುಕಾ ಸಹೇಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಂತಿಮಠ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾನೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-21-1956874335</p>