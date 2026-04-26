ಸವದತ್ತಿ: ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

ಸವದತ್ತಿ: ಸವದತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಫ್-3 ರಾಮಾಪುರ ಸೈಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ 10 ಎಮ್ವಿಎ, 110/11 ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ 11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏ.26 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್-2 ಏಣಗಿ, ಎಫ್-4 ವಟ್ನಾಳ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ, ಎಫ್-5 ಯಡಹಳ್ಳಿ ಎನ್.ಜೆ.ವೈ, ಎಫ್-6 ಶಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಕಾರಣ ಏ.26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಒ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾಮನಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಒ ಕ್ರಾಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಿಲ್ಲಾ ರಾಮಾಪುರ ಸೈಟ್, ಗೋಕಾಕ ಮಿಲ್, ಪದಕಿ ಪುರಂ, ಸೌಗಂಧಿಪುರ, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಚಲಾರಕೊಪ್ಪ, ಟಿಎಮ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ಕೆಎಲ್ಇ ಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಹುಡೇದ ಓಣಿ, ಬೇಟಗೇರಿ ಅಗಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹನಮಗೇರಿ ಓಣಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಸುಂಡಿ, ಶಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ, ಸುತಗಟ್ಟಿ, ಹಿಟ್ಟಣಗಿ, ಏಣಗಿ, ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ, ಕಟಮಳ್ಳಿ, ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ, ಯಡ್ರಾಂವಿ, ಬೆಟಸೂರ, ಹಿರೇಉಳ್ಳಿಗೇರಿ, ಇನಾಮಹೊಂಗಲ, ಸಂಗ್ರೇಶಕೊಪ್ಪ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚರಾ ಮನಹಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಶಿಂಗಾರಗೊಪ್ಪ ಜಾಕವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>