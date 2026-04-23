ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೋವಿನಿಂದ ಓಡಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ

ಸವದತ್ತಿ (ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರಿನ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೇಹ, ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅನಿತಾ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಕರಿಗಾರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>