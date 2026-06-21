ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 40 ಅಡಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆ

<p>ಸವದತ್ತಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ, ಬೈಕ್ ಮಗುಚಿ 40 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತುಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉಣಕಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪವನಕುಮಾರ ನಾಯಕ (30) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಪಿತಾ (23) ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮರಳುವಾಗ ದಂಪತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ– ಗಂಟಿಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುನೀಲ ತೆಲಗಾರ, ಅಶೋಕ ರುದ್ರಗೌಡ್ರ, ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ್ ದೊಡಮನಿ, ಆನಂದ ಹಿಡಕಲ್ಲ, ಮಂಜುನಾಥ ಮಡಿವಾಳರ, ಆರ್. ನವೀನಕುಮಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-21-992372463</p>