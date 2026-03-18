₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ‘ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪುರಸ್ಕಾರ’ ಪ್ರಕಟ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 'ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪುರಸ್ಕಾರ-2026'ಕ್ಕೆ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಯಕ್ಸಂಬಾದ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರುಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಪ್ರಸಾದ ಜೊಲ್ಲೆ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ 10 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 100, 11ರಿಂದ 20 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 75, 21ರಿಂದ 30 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶೇ 50, 31ರಿಂದ 40ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಕ್ಷಿ ವಡಗಾವೆ (ಮಲಿಕವಾಡ), ಸಮರ್ಥ ಧನಾಳೆ (ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವ), ನೈತಿಕ ಹೇರಲಗಿ (ಕಬ್ಬೂರ), ಸಂದೇಶ ಪಾಟೀಲ (ಹೆಬ್ಬಾಳ), ಅಪೂರ್ವ ಅಂಕಲಗಿ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ), ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಶಿರಗುಪ್ಪಿ), ಅಂಜಲಿ ಸಲಗರೆ (ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ), ಶಶಾಂಕ ಆರೇರ (ಹುಕ್ಕೇರಿ), ಸೋಹಂ ಕುಂಬಾರ (ಕಾರದಗಾ), ಜಾಹ್ನವಿ ಮಗದುಮ್ಮ (ಜನವಾಡ) ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಚೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಯಕ್ಸಂಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದೀಪಕ ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.