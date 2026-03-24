ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ವೈಭವ

ಶಿರಸಂಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಥಮ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಕಾಳಿಕಾ ಕಮಠೇಶ್ವರ– ಕಾಲಭೈರವ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಕಾಳಿಕಾ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಮಹಾಂಕಾಳಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ಅರ್ಚಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಕೂಡ ದೇವಿಗೆ ತೈಲಾಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಜರುಗವುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಲು ನಾಡಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ವೃತಾಚರಣೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ತೃತೀಯ ಪಂಚಮಿ, ಮೇ 6ರಂದು ಚತುರ್ಥ ಪಂಚಮಿ, ಮೇ 20ರಂದು ಪಂಚಮಿ, ಜೂನ್ 5ರಂದು ಷಷ್ಠಿ ಪಂಚಮಿ, ಜೂನ್ 18ರಂದು ನಿಜ ಜೇಷ್ಠ ಕಡೆ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಇರಲಿದೆ. ದೇವಿ ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕಡೆಯ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದು ಅರ್ಚಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಾದ್ವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತ ಅರ್ಚಕರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆನಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಹಾದ್ವಾರ ತೆರೆದು ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶಿ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಗೆ ಹೊಸಗೋಧಿ ನಿಧಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಬುತ್ತಿ ಹಾರಿಸುವುದು, ಪ್ರಥಮ ಪಂಚಮಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಸುಕಿನಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಕ್ತರು ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>