ಶಿರಸಂಗಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್‌ 22, 23 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ

<p>ಶಿರಸಂಗಿ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನ್ 22 ಹಾಗೂ 23ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಥ ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು. 10.30ಕ್ಕೆ 100 ಕೆ.ಜಿ ಗೋದಿ ಚೀಲ ಹೊರುವುದು ಮತ್ತು 150 ಕೆ.ಜಿ ಓಪನ್ ಚೀಲ ಹೊರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎ.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ, 10.30 ಕ್ಕೆ ಭಜನೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ರಥದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪಾದಗಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಪುರವಂತರ ಸೇವೆ, ತ್ರ್ರಿವಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಆರುತಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ‘ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಲಿದೆ. ಶಿವುಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಬಸವರಾಜ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸವರು. ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-21-513061243</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>