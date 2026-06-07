40,700 ಜನರಿಂದ ₹2,400 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ವಂಚನೆ: ಸಿಐಡಿ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ‘ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರು, 40,700 ಜನರಿಂದ ₹2,400 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ, 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಐಡಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗಲೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಜನ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಯಾರೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕದಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ನಮಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಪೋಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>‘ಶಿವಾನಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೇ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಹಣ ಕೊಡವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ₹2,400 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹540 ಕೋಟಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ₹170 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಥದ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಬರಲಿದೆ. ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯರಾಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ 36 ಹಾಗೂ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p><p>‘ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ₹660 ಕೋಟಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ₹330 ಕೋಟಿ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಶಿವಾನಂದ ಜತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ ಹಣದ ಪೈಕಿ ₹55 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಐದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 11 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಶೀಘ್ರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹400 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು, ಇನ್ನೂಳಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾನಂದ ಅವರ 30 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಏಳು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಂತೂ 36,200 ಪುಟಗಳ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿ ತಾರೆಯರಿಗೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣ ಹೋಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಈವರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಠೇವಣಿದಾರರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಸಾವಿರ ಜನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಷ್ಟ್ರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>