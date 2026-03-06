‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲ’ಕ್ಕೆ ತಡೆ: 4 ವಿ.ವಿಯ 24 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಹತೆ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲ 3.0’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ತಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಿಗೆ, ಹಳೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ದಿಢೀರ್ನೇ ‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>96 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</strong></p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 96 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಳೆ ಮಾದರಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ, ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, 2023–24 ಮತ್ತು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50 ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಅನಿಮೇಷನ್, ಎ.ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 96 ಕಾಲೇಜುಗಳ 24,845 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<div><blockquote>ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</blockquote><span class="attribution">– ಕರಿಮುನ್ನಿಸಾ ಸಯ್ಯದ್, ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕಿ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<p><strong>‘ಹಳೆ ಮಾದರಿಗೆ ಸೂಚನೆ‘</strong></p><p>‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಯಸುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಈಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಮಾದರಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ 89 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>