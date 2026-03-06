ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲ’ಕ್ಕೆ ತಡೆ: 4 ವಿ.ವಿಯ 24 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:12 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:12 IST
ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ‘ಕಲಿಕೆ ಜತೆ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
– ಕರಿಮುನ್ನಿಸಾ ಸಯ್ಯದ್‌, ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕಿ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
