ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲ ಕಳಸಾರೋಹಣ

ಸತ್ತಿಗೇರಿ: ಸಮೀಪದ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇಗುಲದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ರಾಮನವಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಪೂಜ್ಯರು, ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಕಳಸಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬಾಗೋಜಿಕೊಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸತ್ತಿಗೇರಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊರಕೊಪ್ಪ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಂ.ಬಿ. ಚಿಲಕಂಡಿ, ಶೇಖಪ್ಪ ಹರಳಿ, ಸುನೀಲ ಬೆಲ್ಲದ, ಕುಮಾರ ಮಾಲಮನಿ, ಹನುಮಂತ ಹೊಂಗಲ, ಬಾಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಶಂಕರ ದಂಡೈನ್ನವರ, ಸುರೇಶ ಗುಡದ, ವಿಠ್ಠಲ ಯಡ್ರಾಂವಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ, ಪ್ರವೀಣ ಬಿ.ಗೌಡರ, ಮೀತುನ್ ಗೌಡರ, ಕರೆಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಗೌಡಪ್ಪ ಸವದತ್ತಿ, ಮಹಾದೇವ ಯಡ್ರಾಂವಿ, ಈರಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>