5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ

5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ– ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಯರ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ
ರಾಜು ಕಂಬಾರ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:59 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:59 IST
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿ
ಕೌಜಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಈಚೆಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಕೌಜಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಈಚೆಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
