5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರೆ

<p><strong>ಕೌಜಲಗಿ</strong>: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಚರಿಸುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ, ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಜಾತ್ರೆಯು ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳಿಲ್ಲದ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಾರುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದು, ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ಸಲಹೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊನ್ನಾಟ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವೈಭವದ ತೇರು ಜರುಗುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಭಿಷೇಕ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಥದ ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ತೇರುಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದ ಬಲಭೀಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ಎರಡು ತೇರುಗಳು ಬಲಭೀಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉದ್ದಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕವಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ತೇರುಗಳು ಉದ್ದಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ– ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು. ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತೇರುಗಳು ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವರು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಊರ ಮತ್ತು ಪರ ಊರಿನ ಜನರಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ರಥದ ಕಳಸ ಇಳಿಸುವುದು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸೀಮೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಗ ಇಂಗಳೋಬಾ– ಸಿಂಗಳೋಬಾನಿಂದ ಅಗಲಿ ಉಗ್ರಗೊಂಡು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅನಂತರ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಎರಡು ದಿನ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 17ರಂದು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ’ ಬಯಲಾಟವಿದೆ.</p>.<p>ಪೋತ ರಾಜರ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಬಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ನಾಗರಿಕರು, ಯುವಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>