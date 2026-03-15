ಸ್ವಚ್ಛ ನಿಡಸೋಸಿ ಉಪಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ: ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ

ಸಂಕೇಶ್ವರ: 'ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಡಸೋಸಿ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 'ಸ್ವಚ್ಛ ನಿಡಸೋಸಿ' ಉಪಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಪದ ನಿಡಸೋಸಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸ್ವಚ್ಛ ನಿಡಸೋಸಿ' ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಯಾವುದೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ನಿರಂತರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಬೇಕು. 2005ರಿಂದಲೇ ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಮೇಯರ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಆಡಳಿತದ್ದಲ್ಲ, ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನಿಡಸೋಸಿ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿನಾಯಕ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ, ಶಂಕರರಾವ ಹೆಗಡೆ, ರಮೇಶ ದೊಡ್ಡಭಂಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಶೀಲಾ ದೊಡ್ಡಭಂಗಿ, ಪ್ರೀಯಂಕಾ ಗಡಕರಿ, ಲೀನಾ ಕೋಳಿ, ಶ್ರೀಧರ ಪಾಟೀಲ, ಕಿಶೋರ್ ಜೋಶಿ, ಯುವರಾಜ ಖೋತ ಇದ್ದರು.ಬಾಳಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರವೀಣ ಎನ್. ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಹೂಗಾರ ವಂದಿಸಿದರು.