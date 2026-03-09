ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿ: ರಮೇಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಉಣಕಲ್ನ ಸಿದ್ದಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಜ್ಞಾನದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ತಕ್ಷ್ ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ (ನಿಸರ್ಗ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಸುಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಕ್ಷ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೊಸೈಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮನ್ಮೀತ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಅಶೋಕ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೋರಿಕೊಪ್ಪ, ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸುಗಂಧಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸುನಿತಾ, ಕಾವ್ಯ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಸಹನಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾ, ರತ್ನಾ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>