‘ದೇಶ ಸೇವೆ; ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಕೆಲಸ’

ತೇರದಾಳ: 'ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>24 ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಭರತೇಶ ರವೀಂದ್ರ ಸವದತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯೋಧರ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ ನಾಡಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಭರತೇಶ ಸವದತ್ತಿ ತಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರ, ಮೇಘಾಲಯ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಾವೀರ ಕೊಕಟನೂರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಲಗಾಂವಿ, ಭೀಮಗೊಂಡ ಸದಲಗಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಹಿಡಕಲ್, ಸುಭಾಸ ಮಗದುಂ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೋಳಗೊಂಡ, ರಾಜು ನಂದೆಪ್ಪನವರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಉಳಗೊಂಡ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸವದತ್ತಿ, ಮಹಾಬಲ ಸವದತ್ತಿ, ಶಂಕರ ಕುಂಬಾರ, ವರ್ಧಮಾನ ಕಡಹಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ ಶಿರಗಾಂವಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಬಗೊಂಡ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>