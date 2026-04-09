ಹಳ್ಳದ ನೀರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ತೇರದಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ತೇರದಾಳ-ಶೇಗುಣಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಯವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಿಸದೇ, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಜಮೀನುಗಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಭ ಮಂಡಳಿ, ತೇರದಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ಸಹರಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ (ಕೆಮಿಕಲ್) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕುರಿತು ಹಾಲಿನ ಡೇರಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ಸಂಭವವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರು ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಶೀತಲ ಆದನ್ನವರ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಡಹಟ್ಟಿ, ಅಭಯಕುಮಾರ ಕುಳ್ಳಿ, ಶೀತಲ ಬೋಳಗೊಂಡ, ಅಶೋಕ ಕುಳ್ಳಿ, ಬಾಬು ಆದನ್ನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>