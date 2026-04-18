ತೇರದಾಳ: 9 ಟಗರು ಮರಿ ಕಳವು

ತೇರದಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿಯ ಹಾರೂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ 1ನೇ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರದ ಶಂಕರ ಕುಂಬಾರ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ್ದ 9 ಟಗರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶಂಕರ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಡು, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ, ಮೇಲೆ ತಗಡಿನ ಶೀಟ್ ಆಸರೆ ಹಾಕಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಳ್ಳರು ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಟಗರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 9 ಟಗರು ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಕಾವಲುಗಾರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಲೀಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>