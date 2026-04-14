ವಿಠೋಬಾ ಸಪ್ತಾಹ ಆರಂಭ

ತೇರದಾಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವರ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರದ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ನಾಮದೇವ ಸಿಂಪಿ ಸಮಾಜದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಠೋಬಾ ಸಪ್ತಾಹ ಏ.12ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏ.16ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿಪಾಠ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ 7.30ಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಂತ ಸಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜ, ಹಳ್ಳೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾರಾಜ, ಯಲ್ಪಾರಟ್ಟಿಯ ಲಾಳಿ ಮಹಾರಾಜ, ಆಸಂಗಿಯ ಚಿದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರವಚನ, ಕೀರ್ತನ ಹಾಗೂ ಹರಿಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇಮ್ಮಡೆನ್ನವರ ತಬಲಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏ.16ರಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ದಿಂಡಿ ಸೋಳಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ವನಾರಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋರೆ, ಶ್ರೀಹರಿ ಬುಲಬುಲೆ, ದಿಲೀಪ ರೇನಕೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪುಕಾಳೆ, ಸುರೇಶ ರೇನಕೆ, ಪ್ರಭಾಕರ ಬೋಂಗಾಳೆ ಮತ್ತಿತರರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ