ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಡಿ, ಪ್ರವಚನದ ಸಾರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

<p>ಉಗರಗೋಳ: ‘ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮರೆಯಬಾರದು. ಮಹಾತ್ಮರು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರವಚನದ ಸಾರವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಹೂವಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಗೇರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಗೇರ ಓಣಿಯ ಕನಕಮ್ಮದೇವಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದವರು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಗಾಳಿದುರ್ಗಮ್ಮದೇವಿ (ಕನಕಮ್ಮದೇವಿ) ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಕನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೇಣಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶರಣರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನುಡಿಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ, ನೀರು, ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕಮಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಉಗರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲ್, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕಥಕ್ಕಳಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಂಡಾರದ ಹೊನ್ನಾಟ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಂಗು ತಂದಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಜಪ್ಪ ಗಬ್ಬೂರ, ಧಾರವಾಡದ ಶರಣಪ್ಪ ಯಮನೂರ, ಕನಕಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ಹೂವಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ಮುಖಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ಗಾಳಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ರಾಜಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ, ನಭಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರು– ಹಿರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-21-151053445</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>