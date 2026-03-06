ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
‘ಹಿಂದೂ’ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನವಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌

ರಾಜಗೋಪುರಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:10 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:10 IST
program

