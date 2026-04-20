ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರಿ: ಶಿವಪ್ರಸಾದ ದೇವರು

<p>ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ: ‘ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಚಿಂಚಣಿಯ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಮಹಾತ್ಮರ ಬದುಕು–ಬೆಳಕು’ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆಯಲು ಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಪ್ರವಚನ, ಸತ್ಸಂಗ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆಸಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬೂರಿನ ಗೌರಿಶಂಕರ ಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಮರ್ಯಾಯಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಈಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮರ್ಯಾಯಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಮನಗೂಳಿ, ರಾಜು ಕುಂಬಾರ, ಎಂ.ಬಿ.ಕುಂಬಾರ, ಎಂ.ಬಿ.ಆಲೂರೆ, ಮಹಾದೇವ ಚೌಗಲಾ, ಬಾಬು ಕಾಳನ್ನವರ, ಮನೋಜ ಮನಗೂಳಿ, ಗುಲಾಬ್ ಜಮಾದರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಸಾಗರ ಕೊಟಬಾಗಿ, ಸುನೀಲ ಮನಗೂಳಿ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಬಸ್ತವಾಡೆ, ಬಸವರಾಜ ಮನಗೂಳಿ, ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು. ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂಡಲಗಿ: ‘12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ರಚಿಸಿರುವ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲಿಕವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಚನ ಪಠಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಶರಣ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವಿವಿಧ ವಚನಕಾರರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಐ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಸಮರ್ಥ ಹುಲಕುಂದ, ಗೌತಮ ಗದಾಡಿ, ರಿಚರ್ಡ್ ಮೇತ್ರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಬಾಗ: ‘ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಹಿತದ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹದ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಅಂಗಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಬಂತೆ, ಜೈದೀಪ್ ದೇಸಾಯಿ, ಅಮಿತ ಹೊಂಕಳೆ, ಗಂಗಾರಾಮ ಪವಾರ, ಅಪ್ಪು ಪವಾರ, ರಮೇಶ ಕುಂಬಾರ, ಸಣ್ಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ತರಾಳ, ಸಿದ್ದು ದೇಸಾಯಿ, ಶ್ರೀನಾಥ ಜಾಧವ, ಮೇಘರಾಜ ಮಾಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-21-370103863</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>