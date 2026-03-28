ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳೆಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 31ರಿಂದ

ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್: ಸಮೀಪದ ಖಾನಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬೆಳ್ಳೆಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.

ಏ 1ರಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಟಗರಿನ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2 ರಂದು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ದಾದನಟ್ಟಿಯವರಿಂದ ಬಯಲಾಟ. ಏ 7 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕಳಸ ಇಳಿಸುವುದು, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಜಿದ್ದಾ ಜಿದ್ದಿನ ಗೀಗಿ ಪದಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260328-19-1757031752