ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ: ವಿಕ್ರಮ ಇನಾಮದಾರ

<p><strong>ಬೈಲಹೊಂಗಲ:</strong> 'ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಇನಾಮದಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಬಿ.ಇನಾಮದಾರ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಗಮದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಿ.ಬಿ.ಇನಾಮಾದಾರ ಆಶಯದಂತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇನಾಮದಾರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನಾಮದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ವನ್ನೂರ, ಬಿ.ಟಿ. ಖಂಡಪ್ಪನವರ, ಪುಂಡಲಿಕ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ, ಈರಣ್ಣ ವನ್ನೂರ, ಪ್ರವೀಣ ಕೆಸರಕೊಪ್ಪ, ವಿಜಯ ಮೆಳವಂಕಿ ಇದ್ದರು.</p>.