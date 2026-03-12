ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕುಸುನಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:54 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT