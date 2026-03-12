ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕುಸುನಾಳೆ

<p><strong>ಮುಗಳಖೋಡ</strong>: ‘ಭಾರತವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಶಯದಂತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಬಿ.ಕುಸುನಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆ.ಪಿ.ಶಿರಗೂರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿಯ ಸದ್ಗುರು ಅಭಿನವ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಂಕರ ನಿಂಗನೂರ, ಮುರಾರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಬಾನೆ, ಅನಿಲ ದೇಸಾಯಿ, ವಾಮನ ಹಟ್ಟಿಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಿಕ, ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗಡೆ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೂಗೆ, ಪಿಡಿಒ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>