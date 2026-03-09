ಸವದತ್ತಿ: ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿ

ಸವದತ್ತಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೈನಾ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನವಿಲನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನರಿ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಹೈನಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಹೈನಾ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.-ಶಂಕರ ಅಂತರಗಟ್ಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಎಫ್ಒ
ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಅರಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1926ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. -ಸಂಜೀವ ಸಂಸುದ್ಧಿ, ಆರ್ಎಫ್ಒ
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸದಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. -ರಾಜಶೇಖರ ನಿಡವಣಿ, ವಕೀಲ