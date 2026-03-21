ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ನೀರೂಣಿಸುವ ಮನೋಹರ: ಒಂದುವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಯಕ

ಮೂಡಲಗಿ: ಮಾ. 20 'ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ'. ಅದರೆ ಇದು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಡಲಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಾರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೀರೂಣಿಸಿ ಅವುಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೋಹರ ಲಮಾಣಿ 'ನಿತ್ಯ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ' ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆದು, ಕಸಗೂಡಿಸಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಒಪ್ಪಒರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯವಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದುವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ನೀರೂಣಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿಗೆ ನೀರೂಣಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಲೇಜುಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಕಲರವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಟಾವರ್, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಮನೆಗಳು, ನೀರಿನ ಅಭಾವ, ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಸಂಕುಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲಿದೆ. 'ಗುಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ನೀರೂಣಿಸುವುದು ನನ್ನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ' ಎಂದು ಮನೋಹರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಮನೋಹರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಸೋನವಾಲಕರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಪಿ. ಸೋನವಾಲಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.