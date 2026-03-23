ಯಾದವಾಡ: ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನಿರಂಜನ ಚರಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾ.16ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾ.26ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>23ರಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ, 24ರಂದು ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ, ಷಟಸ್ಥಲ್ ದ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಗುರುನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 25ರಂದು ರೈತ ಸಮಾವೇಶ, 26ರಂದು ಷಟಸ್ಥಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ, ಚಿನ್ಮಯಾನುಗ್ರಹ, ಸಿಂಹಾಸನರೋಹಣ ಮತ್ತು ನೂತನ ಶ್ರೀಗಳ ಜಂಗಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿವೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ನದಿ ಇಂಗಳಗಾಂವದ ಗುರುಲಿಂಗದೇವರ ಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿನವಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ದೇವರು, ಚರಮೂರ್ತಿ ದೇವರು, ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>