ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಯರಗಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ರೈನಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗವನ್ನುಕೆಲವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಶೈವ- ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆ, ಬಸವ ಸೇನೆ ಮುಂತಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪಗೋಳ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಹಿರಯರಾದ ಬಿ.ಎಂ. ರಾಯರ, ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ,765ರಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸ್ಮಶಾನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ಗುಂಡಪ್ಪಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಹದ್ದಬಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಂತೇಶ, ಜಕಾತಿ ಎಮ್, ಬಿ ವಾಲಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ವಾಲಿ, ಶಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಲಗಲಿ, ಮಹಾರುದ್ದಪ್ಪ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಾನಂದ ಹಂಜಿ, ಬಸಪ್ಪ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರ ಜಕಾತ, ದುಂಡಪ್ಪ ಉಪ್ಪಣಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮದ್ದಾಣಿ, ರಾಜು ಕತ್ತಶೆಟ್ಟಿ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-21-1703119671</p>