ತತ್ವಪದಗಳ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು

<p>ಯರಗಟ್ಟಿ: ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ತತ್ವಪದಗಳ, ಭಜನಾ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏ.17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಯುವ ಧುರೀಣ ಸಂತೋಷ ಹಾದಿಮನಿ ಆಗಮಿಸುವರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಜಕಾತಿ, ಶಿವಶಂಕರ ಪಟ್ಟೇದ, ರಮೇಶಗೌಡ ದೇವರಡ್ಡಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಹಾದಿಮನಿ, ವೀರುಪಾಕ್ಷ ಮದ್ಧಾನಿ, ಉಮೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಶೆರೆವಾಡ, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಕನಕೂರ, ಬಳಗದವರಿಂದ ತತ್ವಪದಗಳ, ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆಂದು ಕಮೀಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-21-76398088</p>