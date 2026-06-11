ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೊಸೂರ ಕುಟುಂಬ

<p>ಯರಗಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಗಡ್ಡಿ ತೇರು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸೂರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೋಮವಾರ ₹25 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊಸೂರ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಬಸವ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಹಣ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಂಡರು ಹೊಸೂರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮರಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಡ್ಡಿ ತೇರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಹೊಸರ ಕುಟುಂಬದವರು, ತೇರಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ವನ್ನು ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜು ವಾಲಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮದ್ದಾನಿ, ಗಜಾನನ ಈರಪ್ಪ ಚಿನಗುಡಿ, ಶಿವಾನಂದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಗಲಗಲಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ವಾಲಿ, ಬಸಪ್ಪ ವಾಲಿ, ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಣ್ಣವರ, ರಾಜು ಬೆಣ್ಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಠ, ಬಾಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟೇದ, ಬಿ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ, ಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ, ಪಂಪಾಪತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಈರಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ಇದ್ದರು..</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-21-1975120296</p>