ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಯರಗಟ್ಟಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕತ್ತಿಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ 18ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯತು. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕ ಜಗದೇಶ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುರಗೋಡ ಮಠದ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪರಸ್ಥರು, ಬಡವರು, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಗಿ ಮಠದ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಾಗೋಜಕೊಪ್ಪ ಮಠದ ಮುರಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಟಕೋಳ ಮಠದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುನವಳ್ಳಿ ಮಠದ ಮುರಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಾಪೂರ ಮಠದ ಜಡಿತಲೆ ಮರಳಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಠದ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ ಮಠಪತಿ, ಸಿ,ಎಸ್ ತೇಲಿ, ಶಿವಾನಂದ ಅಂಬಿ, ಹಾಗೂ ಯರಗಟ್ಟಿ ಶಾಖೆಯ ಬಸಯ್ಯ ಮಠದ, ಮುನವಳ್ಳಿ ಪಂಚನಗೌಡ ದ್ಯಾಮಗೌಡ, ವಿಠ್ಠಿಲ್ ದೇವರಡ್ಡಿ. ಛಾಯಪ್ಪ ಹುಂಡೇಕಾರ, ಸದಾನಂದ ಹಣಬರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಜಕಾತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-21-1213613133</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>