ಯರಗಟ್ಟಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಕಾಕ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಶ್ರಮದ ಜಾತ್ರೆ, 17ನೇ ವರ್ಷದ ವೇದಾಂತ ಪರಿಷತ್, ಆಶ್ರಮದ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 65ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ, ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ, ಏ. 23 ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ. 23ರಂದು ದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ, 7ಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಚಲ ಮಠದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಮುರಗೋಡ ಮಠದ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಳ್ಳರ ಮಠದ ರೇಣುಕ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಳವಿ ಮಠದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ರೈನಾಪುರ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಮಠದ ಮುದ್ದಮ್ಮತಾಯಿ, ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ತುಲಾಭಾರ, ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೋಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಏ. 24ರಂದು ತೋರಣಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣ, ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಚಿಂತನ ಗೋಷ್ಠಿ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ವಿವಿಧ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ, ಪಟ್ಟಣಗಳ, ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿವರ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು 5ಕ್ಕೆ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>