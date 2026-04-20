ಯರಗಟ್ಟಿ: ಸಮೀಪದ ಸೂಪ್ಪಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ.20ರಿಂದ ಏ.24ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.20ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ, ಸಂಜೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗುಡಿಗೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಏ.21ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿ ಹೊನ್ನಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>22ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಘದವರಿಂದ 'ಶ್ರೀ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>'23ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಜೈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಲಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ, 'ಮಗ ಹೋದರು ಮಾಂಗಲ್ಯಬೇಕು' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ, ಏ. 24ರಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೀಮಿಗೆ ಹೋಗವಳು. ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆವುದು' ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>