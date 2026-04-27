ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಯರಗಟ್ಟಿ: ಸಮೀಪದ ಕೋ-ಶಿವಾಪುರ ಹಿರೇಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಜಡೆತೆಲೆ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ. 27ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.27ರಂದು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು.</p>.<p>28ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜಿಗುಪ್ಪಿ ಮಠದ ರೇಣುಕ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನಡೆಯವುದು. ಏ.29ಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಲ್ಲಕಂಭ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಏ.29ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದಿಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ , ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸದ್ಧರ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ಜಡೆತೆಲೆ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.