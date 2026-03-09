ಯುವಕರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಲಿಂಗಳೆ

<p><strong>ಕಾಗವಾಡ</strong>: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಿರಜ್ನ ನಿರ್ಮಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಲಿಂಗಳೆ ಹೇಳಿದರು.<br><br> ಅವರು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಸಾಂಗಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪತಂಗರಾವ ಕದಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಂಗಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.<br><br> ಈ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಅಂಜುಮ ಶೇಖ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ವಿ.ಎ.ರಣಕಾಂಭೆ, ಡಾ.ಎ.ಆರ್.ಸುಪಲೆ, ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಾ ಭವಾರಿ, ಪ್ರೊ.ನಳೇಶ ಬಹಿರಾಮ, ಪ್ರೊ.ಮಂಗೇಶ ಗವಿತ, ಪ್ರೊ.ನಂದಕುಮಾರ ನಟಕೆ, ಡಾ.ರೂಪಾಲಿ ಕಾಂಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೊ.ಭಾರತಿ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ವರ್ಷಾ ಕುಂಬಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಸತೀಶ ಕಾಂಬಳೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>