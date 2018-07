‘ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ಯಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ: ಕುಲಪತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸುಭಾಷ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಸದಸ್ಯರಿರಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

‘ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಖಚಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು:

‘ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಸದಸ್ಯ ದೊಡ್ಡಬಸವನಗೌಡ ಅವರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಲವಲಿ ಬಾಷಾ ಕೊಲ್ಮಿ ಅವರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ:

‘ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕುಲಪತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಹೊನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.

‘ಪ್ರೊ.ಹೊನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೋಧಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.

’ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ 17 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, 28 ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು 44 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಜೂ 14ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್‌ 30ರೊಳಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.

‘ಬೋಧಕರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಎಂಆರ್‌ ಪ್ರತಿ (ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್‌) ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಳಿಯ ರಮೇಶ್‌ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮತ್ತು ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎಸ್‌.ಎ.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮಗ ಸಂತೋಷ್‌ ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕುಲಪತಿ, ‘ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಗೋಪ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

‘ಪತ್ರಕರ್ತ ವೈಶ್ಯೆಯರು’ ಪದ ಬಳಕೆ: ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್‌’ (presstitues: ಪತ್ರಕರ್ತ ವೈಶ್ಯೆಯರು) ಪದಬಳಕೆಯಾದ ಕುರಿತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸುಭಾಷ್‌ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು.

ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, It has come to our niotice that some past Syndicate and Acadamic Council Members have been colluding with presstitues to sensationalise media (ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಿಧಾಯಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರಕರ್ತ ವೈಶ್ಯೆಯರೊಡನೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ) ಎಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕುಲಪತಿ, ‘ಸಹಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹಿ ಇರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.