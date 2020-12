150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಗೇಟ್‌'ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿಯ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 150 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದ್ದಾದ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಗೇಟ್‌’ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚೌಕಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೇಟ್ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದರು.

As Comr of Police, an year ago, I sought help to restore a heritage structure in City Armed Hq. Meera, INTACH, philanthropist Basant Poddar my DCPs Girls Vartika, Divya and Sujeeta ..all did an outstanding resurrection of 150 years old Bangalore Gate.Thanks to Govt. pic.twitter.com/eTF08WSuih

