ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಅಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ, ವಸಂತೋತ್ಸವ, ಕೀಲುಕುದುರೆ ಉತ್ಸವ, ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಗರುಡೋತ್ಸವ, ಶಯನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದವು. ಜತೆಗೆ ಹಂಸವಾಹನೋತ್ಸವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದೋತ್ಸವ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಗಜೇಂದ್ರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಗಜವಾಹನೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆದವು. </p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕುಪೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ:</strong> ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೂವಿನಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸುಂದರ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾದೇಶಿಕನ್ ಮತ್ತು ಎ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.</p>.<p>ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರವಟಿಕೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗರದ ಬಸವಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಭಜನೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ನಡೆದವು.</p>.<p><strong>ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ:</strong> ರಾಮದೇವರು, ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಶಿ ಈಶ್ವರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ, ಚನ್ನರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಗುರು ಆದಿಜಾಂಭವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದೆʼ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪಟೇಲ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>