ಎ.ಐ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಐದು ದಶಕ: ‘ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್‌’ನಲ್ಲಿ ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಂಹ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಶ್ಚತವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣಲು ಇನ್ನೂ ಐದು ದಶಕಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೆ.ಬಿ.ಸಿಂಹ ಹೇಳಿದರು.

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಹಾಗೂ 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಳ 'ಎಡ್ಯುವರ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ 'ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಲಸದ ಅಗಾಧ ಸಮಯವನ್ನು ಎಐ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ ಹಂತ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಖಚಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಎಐ ಮಿಗಿಲಾದುದಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿದ ವಲಯಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ ಮಾತು. ಎಐ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೇ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಜ್ಞಾನಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಎಐ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಕೌಶಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಎಐ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸೌಧಗಳೂ ನಿಂತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಎಐನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಡ್–ಕೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎ.ಎಸ್.ರವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.