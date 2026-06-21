‘ಆಣೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದು’
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಆಣೆ–ಪ್ರಮಾಣ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಣೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತ ನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಅಡ್ಡ ಮತ ದಾನ ತುಂಬಾ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ದರೆ, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ವರು ಯಾರು ಬಯಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದಿರ ಬಹುದು’ ಎಂದರು. ‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಜತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. 18 ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 17 ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.