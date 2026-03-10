ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಶ್ವಮಾನವ: ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಿ.ಪಲ್ಲವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:38 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:38 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT