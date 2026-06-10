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ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌: ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನವೂ ಇಲ್ಲ

10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿ.ವಿ. ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು
-ಪ್ರೊ.ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ಕುಲಪತಿ
bengaluruStaffAmbedkar school of Economicsstaff recruitment

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