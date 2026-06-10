ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌: ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನವೂ ಇಲ್ಲ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ‘ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ’ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಗರದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2016–17ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 43 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.</p><p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ 15 ಬೋಧಕ ಮತ್ತು 49 ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು<br>ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸದ ಕಾರಣ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವು ಯುಜಿಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಆರಂಭ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ 35 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ: </strong>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ ₹150 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 2017–18ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕ ₹10 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷ ₹5 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ₹45 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿ.ವಿ.ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಗ 270 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಬರುವ ಶುಲ್ಕ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಹಣವನ್ನೇ ಈಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p><p>2016–17ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 2025–26ರಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<h2>ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಲು ಹಣ ಇಲ್ಲ</h2><p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದವು. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿ.ವಿ. ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">-ಪ್ರೊ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕುಲಪತಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>