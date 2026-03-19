ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಪಮಾನಿಸಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ದೇಶವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಚಯ' ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಓದಲು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದೆ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಿಡದೇ ಈ ಸಮಾಜ ಅವಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಲೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗ, ಒಂದು ವಲಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಶಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ 60ರ ದಶಕದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಲಿನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಈಗ ಅವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಬೀರ ಅಹ್ಮದ ಮುಲ್ಲಾ, ಕುಲಸಚಿವ ವಿ. ಗಿರೀಶ್ಚಂದ್ರ, ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಜಿ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.