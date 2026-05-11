ಆನೇಕಲ್ : ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಂಚನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೋಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಆನೇಕಲ್ ಘಟಕ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಂಜಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ನಂಜಪ್ಪ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿರಾದರ್, ಉಜಾಲ ತಳವಾರ್, ಉಮಾಶಂಕರ್, ಹೊಸಣ್ಣ, ದೇವರಾಜು, ಸುಲೋಚನಾ ದೇವಿ, ಸುರೇಶ್ ಹೂಗಾರ, ಅಳ್ಳಳ್ಳಪ್ಪ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಚೌಧರಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಬಗಲಿ, ರಾಜಶೇಖರ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>