ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಮಗು ಸಾವು

ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕೃಷಿಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರದ ಲಾವಣ್ಯ(28), ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಲಕ್ಷತಾ(8) ಮೃತರು. ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಇದೊಂದು ಸಂಚು ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾವಣ್ಣ ಮೃತ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಾತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>