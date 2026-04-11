ಆನೇಕಲ್: ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌

ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಐಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>5ಕೆ ಮತ್ತು 10ಕೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ 10ಕೆ ಓಟದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಕಮಾರ್, ರಾಮ್ಪಾಲ್, ರಜಿನಾ ಪಾರ್ಬಿನ್, ಮಾಧವಿ, ಸೋಮನಾಥನ್, ಪಝಾನಿ ವನಾಲ್, ಅಮುತಾ ನಾಯಕಿ, ನಿಶಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು 5ಕೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ್, ಕರಣ್, ಆರಾಧಾನಾ, ಖುಷಿ, ವಿಕಾಸ್, ರಾಜನ್, ಸವಿತಾ, ಲತಾ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. 525 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ₹2.25 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಐಐಐಟಿಬಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇಬಬ್ರತ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಲ್ಸ್4ಮೀಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ದೈಹಿಕ ಸದೃಡತೆ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟೆಕ್ನೋಪೋರ್ಡ್ನ ಸಿಇಒ ಯೋಗೇಶ್ ಪಾಠಕ್, ಮಾರಾಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಕಿಕ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>