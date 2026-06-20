ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತ; ದಯಾಮರಣ ಕೋರಿದ ರೈತ

<p>ಸರ್ಜಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಕೆರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ದಯಾಮರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತರೊಬ್ಬರು‘ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕೆರೆ ಒಡಲಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ಸೇರಿತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸಾಯುವ ಬದಲು ಈಗಲೇ ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿಂಬರಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಾಂ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಗೇನಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನೀಡಿದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನವನ್ನು ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಂಗೇನಅಗ್ರಹಾರದ ಗೌರೀಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಗೇನಅಗ್ರಹಾರ– ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,500 ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಚಾಲಕರ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಗಾಂಜಾ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. ಯೋಗೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-15-1614484864</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>