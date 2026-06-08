<p>ಆನೇಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಣವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಗ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯಪಾಲಕ ಟಿ.ವೈ.ಜನಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಿಡ ಮರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಬದಲಿಗೆ ಗಿಡ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದುದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಗ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ದಿನಚರಣೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜೀವನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವ ಗುಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟಗಿಡಗಳು ಮರಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಮಳೆ ನೀಡುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾನವರು ಋಣಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೋದಯ ಯೋಗ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ 7ಕೆ.ಜಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗಲು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣೀಗೇರಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸಂತೋಷ್, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಭೈರೇಗೌಡ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ, ಇಚ್ಛಂಗೂರು ಶಿವಣ್ಣ, ವೀಣಾ, ಕವಿತಾ, ವೈಶಾಲಿ, ಸಂಚನಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಂಚನ, ಪಾಲ್ಗುಣಿ, ಅಪ್ಸರ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-15-1179444474</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>