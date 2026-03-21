ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕ: ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಮಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಡಿ.

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಶಾಸನಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಶಾಸನ, ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಉಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪುರಾತತ್ತ್ವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸ್ಮಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಡಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರದ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>'ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ 450 ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಈ ನಾಡು ಗುಜರಾತಿನವರೆಗೆ ಹರಡಿತ್ತು. ಪಂಪನ ತಮ್ಮ ಜಿನವಲ್ಲಭ ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸನವು 1966ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಆತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ದೂರವಾದವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, 'ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಕಾಂತರಾಜ್ˌ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕಿ ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.