ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ - ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ರಿಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ರಿಲೇ ತಂಡವು ಚೀನಾದ ಶಾಂಗ್ಯುನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡ 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ರಿಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ನೇಹಾ ಎಸ್.ಎಸ್, ಒಡಿಶಾದ ಶ್ರಬಾನಿ ನಂದಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಧೇಶ್ನಾ ಶಿವಂಕರ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ತಮನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು 43.85 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು.</p>.<p>ಚೀನಾ ತಂಡವು 44.09 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ (44.11 ಸೆ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-4-863913714</p>