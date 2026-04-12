ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ: ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ, ನಿಮಗೂ, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮಿತಿ ಬೇಡ' ಎಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೇ ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿಶಾಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ತಿಂದ್ರಿ? ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದುವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಕ್ರಂ ಎ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ 1961ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 1969ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೊ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೊ ತನ್ನದೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತವು ಆದಿತ್ಯ–1 ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೊ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲ ಅವರಿಂದ ಆಟೊಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂದೇಶ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ವಿ. ತಾರಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.